Waardoor leven vrouwen het langst?

Wetenschappers kennen het verschil tussen de gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen sinds 500 jaar geleden, toen ambtenaren de leeftijd bj sterfgevallen gingen noteren.



Daardoor weten we dat het niet alleen een gevolg van de moderne leefstijl is dat vrouwen langer leven dan mannen.



Een groot deel van de verklaring is gelegen in het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen.



Het mannelijke hormoon testosteron wordt vanaf de puberteit aangemaakt. Het hangt samen met de ontwikkeling van drift, agressie en risicobereidheid.



Volgens wetenschappers is testosteron er een van de oorzaken van dat meer jonge mannen dan vrouwen omkomen bij vechtpartijen of auto-ongelukken.



Later in het leven zorgt testosteron ervoor dat biologische factoren die de levensduur beperken een grotere rol gaan spelen.



Het hormoon verhoogt namelijk het cholesterolgehalte in het bloed, wat tot meer hart- en vaatziekten leidt. Oestrogeen werkt daarentegen verlagend op het cholesterolgehalte.



Evolutiebiologen denken dat bij mensen vrouwen altijd ouder zijn geworden dan mannen, net als bij veel andere diersoorten, omdat dat optimaal was voor de overleving van de soort.



Hoe langer een vrouw leeft nadat ze haar kinderen gebaard heeft, hoe groter de kansen van de volgende generatie om volwassen te worden. De levensduur van de vader was van ondergeschikt belang.



29-03-2019 12:18 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.114

OTindex: 69.054

Het is bekend: vrouwen zijn in feite het sterke geslacht.

Zelfs dramatische dingen zoals kindersterfte, daarbij gaat het vaker om jongetjes dan meisjes.



29-03-2019 13:15 GMVersluis

Erelid



WMRindex: 409

OTindex: 8.843



wel dat mannen roekelozer zijn.

of te wel. wij mannen leven het leven sneller. je zou dus kunnen stellen dat vrouwen lui zijn . @Mamsie : Dat zou ik naar aanleiding van dit artikel niet durven beweren.wel dat mannen roekelozer zijn.of te wel. wij mannen leven het leven sneller. je zou dus kunnen stellen dat vrouwen lui zijn

29-03-2019 14:12 GMVersluis

Erelid



WMRindex: 409

OTindex: 8.843





@Emmo : en pannen, borden en al het andere wat binnen handbereik ligt?

29-03-2019 15:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.089

OTindex: 20.304

@GMVersluis : Is niet uitgesloten, al zijn wat minder zwaar en daarmee minder effectief

29-03-2019 15:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.114

OTindex: 69.054

@GMVersluis :

: je zou dus kunnen stellen dat vrouwen lui zijn . Quote @Mamsie : je zou dus kunnen stellen dat vrouwen lui zijn



Papsieeeeee, geef de mattenklopper eens aan, ik ga hem meppen! Papsieeeeee, geef de mattenklopper eens aan, ik ga hem meppen!

29-03-2019 15:13 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.386

OTindex: 68.850

@Mamsie : @GMVersluis : @Emmo : hoe komt het dat de reacties hier vaak leuker zijn om te lezen dan het verhaal zelf?

29-03-2019 15:15 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.114

OTindex: 69.054

@allone : Dat is omdat wij hier gewoon leuke mensen zijn.

