Kunstenaar laat schilderij Van Gogh in veld groeien

Een Amerikaanse kunstenaar heeft een schilderij Vincet Van Gogh nagemaakt door de lijnen en kleuren met planten in een veld na te bootsen. De replica is ongeveer een half voetbalveld groot en nam zes maanden in beslag om aan te planten.Waarom zou je een schilderij natekenen als je het ook kan naplanten? Dat dacht ook Stan Herd, een Amerikaanse kunstenaar die zich al sinds 1981 waagt aan zo’n ‘aardewerken’. Toen hij van de Minneapolis Institute of Art de vraag kreeg of hij op een veld van een halve hectare groot ‘Olijfbomen’ van Vincent Van Gogh wilde namaken, moest Herd niet lang twijfelen.Het resultaat is fantastisch om te zien. Het veld lijkt tot leven te komen door de vloeiende lijnen van Van Gogh. Herd gebruikte voor het kunstwerk materialen die de kleuren van schilderij heel goed benaderen. Zijn versie van ‘Olijfbomen’ ligt vlak naast de luchthaven van Minneapolis, waardoor heel wat passagiers zich eraan kunnen vergapen.