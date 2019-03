Manneken Pis verwoest het milieu, politiek grijpt hard in.

Al ongeveer 400 jaar verspilt Manneken Pis elke dag meer dan 1.000 liter drinkbaar water. Voortaan zal Brussels bekendste standbeeld zijn ‘urine’ recupereren.



Het was een technicus van de stad Brussel die de kat de bel aanbond. Hij liet een monitor plaatsen op de waterteller van Manneken Pis en stelde vast dat er dagelijks zo’n 1.000 tot 1.500 lieter drinkbaar water verloren gaat.



“We dachten dat er een gesloten circuit geïnstalleerd was en we dus niets verbruikten”, zegt technicus Régis Callens in de krant La Libre. “Maar in werkelijkheid gaat het equivalent van de jaarlijkse consumptie van tien gezinnen verloren.”

