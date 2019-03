Man zet poedelnaakte paspoppen in tuin na klacht van buur

Wat begon als een klacht over een te hoge afsluiting, is in het Californische Santa Rosa uitgegroeid tot een burenruzie met wereldwijde persbelangstel

Reacties

28-03-2019 13:05:29 venzje

Typisch 'Murica, dat zelfs de paspoppen afgebeeld moeten worden met een zwart vlakje op de plaats waar hun edele delen zouden hebben gezeten, als ze die gehad hadden.



28-03-2019 13:11:22 Mamsie

Wat kunnen mensen toch ongelofelijk kleinzielig zijn.....

28-03-2019 14:39:10 botte bijl

@venzje :

zou dat ook moeten met lesboeken voor biologie zou dat ook moeten met lesboeken voor biologie

