Lachen en bier drinken bij uitvaart: Mijn man wilde dat het een feestje werd

Tijdens een uitvaart hoeven niet alleen de tranen te vloeien. Een afscheid kan er ook vrolijk aan toe gaan. "Het was een groot feest met bier, wijn en muziek. Zo wilde hij het.""Als ik ga, dan wil ik dat het een feestje wordt, met bier en bitterballen", had de man van Belinda gezegd. Geheel onverwacht overleed hij drie jaar geleden, hij was pas 46 jaar. "We vonden een kerk die gebruikt werd als clubhuis. Daar hebben we eerst toespraken gehouden, daarna trad er een showband op met muzikanten van verschillende blaaskapellen."Belinda reageerde net als veel anderen op Facebook naar aanleiding van de column van Jaap van Deurzen, waarin hij vertelde hoe hard hij heeft gelachen op de begrafenis van de moeder van een vriend. "Ik heb zelden zoveel mensen zien brullen van het lachen, huilen en drinken tegelijk," schreef hij.Zo was ook het afscheid van Patrick. Ruim 150 muzikanten, onder wie zijn twee dochters, speelden tijdens de uitvaart. "Daarna was het bier met bitterballen. En borrelnootjes, want hij was gek op borrelnootjes."De uitvaart was volgens Belinda mooi en indrukwekkend. "Het was echt met een lach en een traan. Dit is wat hij wilde en het gaf me een goed gevoel. Iedereen die hem kende, wist dat hij van een feestje hield."Ook Netty was bij een informele uitvaart. Ze nam enkele jaren geleden afscheid van een bevriend gitarist. "Zijn kist stond opgebaard in een buurtcafé waar hij veel met zijn band speelde. Na ongeveer twee uur bracht zijn vrouw hem op een kar naar het crematorium."De gasten bleven wachten tot ze terugkwam, ondertussen speelde de band door. "Het was een groot feest met bier, wijn en muziek. Zo wilde hij het."Volgens uitvaartondernemer Freddy Onderstal is er steeds minder vraag naar een uitvaart in een aula met speeches. De uitvaarten zijn tegenwoordig een stuk informeler. "Woensdag heb ik weer een uitvaart met bier, wijn en bitterballen. Er wordt een kroeg nagebootst."Volgens Onderstal willen mensen die een dierbare hebben verloren graag herinneringen ophalen aan die persoon in een informele setting. "Dit kan ook met koffie, thee en een gebakje, het hoeft niet met alcohol te zijn."Toch gebeurt het afscheid nemen steeds vaker in een restaurant of café. "Veel mensen slaan een sober ingerichte aula of crematorium over en kiezen voor een favoriet restaurant of geliefd café. Daar kan de afscheidsdienst dan plaatsvinden of kan de kist staan."Hierdoor wordt de rol van Onderstal als uitvaartondernemer anders. "Het was even wennen. Meestal ga ik voor in een dienst. Nu zorg ik ervoor dat de dag goed verloopt en dat mensen niet te lang blijven plakken als de familie dat niet wil."