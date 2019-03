Vrouw die 1,1 miljoen stal voor Afrikaanse internetliefde krijgt 15 maanden cel

Een 51-jarige vrouw is veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, voor het oplichten van haar werkgever voor ruim 1,1 miljoen euro. Hannelore S. maakte al dat geld over aan een Afrikaanse internetliefde, die ze leerde kennen via Facebook maar die ze nooit ontmoette.



De rechtbank gaat er van uit dat de verklaring van de verdachte klopt, maar dat de liefde en aandacht die ze meende te krijgen van haar internetvriend nep was. S. was echt verliefd en vertrouwde de man, met wie ze sprak. Hij zou geld nodig hebben gehad vanwege medische problemen.



De straf is lager dan de geëiste twee jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De rechtbank ziet haar niet als een doorgewinterde oplichtster, omdat de vrouw geen voordeel had van de fraude. Integendeel, ze maakte al haar spaargeld over, leende geld en lichtte haar werkgever op, waar ze al 32 jaar werkte. De politie heeft de vrouw uit haar wanhopige romantische illusie geholpen.



De vrouw raakte haar huis, baan en man kwijt. Eerder werd al bepaald dat ze haar vroegere werkgever moet terugbetalen.

Reacties

28-03-2019 10:32:35 Mamsie

Hoe verliefd en naïef kan je zijn op oudere leeftijd.

28-03-2019 10:46:51 allone

Quote:

De vrouw raakte haar huis, baan en man kwijt. Eerder werd al bepaald dat ze haar vroegere werkgever moet terugbetalen. is dat niet genoeg straf? Wat hebben die 5/15 maanden cel voor zin?

: tja, als je het zo hard nodig hebt.... Maar zou ze echt geen belletjes hebben horen rinkelen? is dat niet genoeg straf? Wat hebben die 5/15 maanden cel voor zin? @Mamsie : tja, als je het zo hard nodig hebt.... Maar zou ze echt geen belletjes hebben horen rinkelen?

28-03-2019 10:50:59 Mamsie

Dat zal hier gebeurd zijn.

Wel vreemd, je zou dit gedrag bij een puber kunnen verwachten maar op háár leeftijd zou er toch wat meer levenswijsheid moeten zijn. @allone : Liefde maakt kennelijk niet alleen blind maar ook doof voor alle waarschuwingssignalen.Dat zal hier gebeurd zijn.Wel vreemd, je zou dit gedrag bij een puber kunnen verwachten maar op háár leeftijd zou er toch wat meer levenswijsheid moeten zijn.

28-03-2019 12:04:13 Cyberficial

S @Mamsie : Ik schat dit soort mensen gewoon geestelijk beperkt in. De leeftijd van het lichaam zegt niks over de leeftijdsontwikkeling in het geestelijk gesteldheid.

28-03-2019 12:23:05 Emmo

@Cyberficial :

De leeftijd van het lichaam zegt niks over de leeftijdsontwikkeling in het geestelijk gesteldheid. QuoteDe leeftijd van het lichaam zegt niks over de leeftijdsontwikkeling in het geestelijk gesteldheid. Helemaal waar! Van mij zeggen ze ook wel vaker dat ik nooit volwassen zal worden.

28-03-2019 12:26:31 botte bijl

@Mamsie :

oude schuren branden heet oude schuren branden heet

28-03-2019 12:32:53 MIADIA

S maar ze was dus al/nog getrouwd... had hij niet door dat hun spaargeld er ineens doorheen was om dan al eerder aan de bel te trekken?

28-03-2019 12:43:44 botte bijl

@MIADIA :

had zij niet door....

sorry maar ik heb de laatste tijd verschillende van dat soort mannen ontmaskerd. geven zich vaak uit als weduwnaar en werkzaam bij een USA overheidsinstelling of de VN had zij niet door....sorry maar ik heb de laatste tijd verschillende van dat soort mannen ontmaskerd. geven zich vaak uit als weduwnaar en werkzaam bij een USA overheidsinstelling of de VN

28-03-2019 13:14:49 Mamsie

@Cyberficial : Ja, die levenswijsheid is kennelijk niet aanwezig. Dat klopt, ze is inderdaad niet zo heel slim.

28-03-2019 13:58:12 stora

@Emmo :

@Cyberficial :

De leeftijd van het lichaam zegt niks over de leeftijdsontwikkeling in het geestelijk gesteldheid. QuoteDe leeftijd van het lichaam zegt niks over de leeftijdsontwikkeling in het geestelijk gesteldheid. QuoteHelemaal waar! Van mij zeggen ze ook wel vaker dat ik nooit volwassen zal worden.

, dat noemen ze toch prettig gestoord? @Emmo , dat noemen ze toch prettig gestoord?

28-03-2019 14:15:55 Emmo

@stora : In hoeverre dat prettig is hangt af van degene die de observatie doet. Persoonlijk heb ik er geen last van.

28-03-2019 14:18:49 stora

@Emmo , het is altijd prettig. De mensen die dat niet zo kunnen waarderen vinden het vooral prettig als jij weer een paar maanden naar zee gaat

28-03-2019 14:21:29 Emmo

@stora : Vandaar dat zoveel mensen me steeds goede vaart wensen. En als ik net terug ben: wanneer ga je weer?

28-03-2019 14:23:51 stora

@Emmo , je leert altijd weer wat bij op wmr

28-03-2019 14:30:03 botte bijl

@MIADIA :

dat kan je wel stellen. die mannen kunnen geniaal zielig doen en vrouwen opeisen, en als je niet getraind bent, dan kan het even duren voordat je snapt dat het niet klopt.

in de omgang met dat soort mannen ben ik gemeen/cynisch zoals jullie het niet van mij kennen.

dat kan je wel stellen. die mannen kunnen geniaal zielig doen en vrouwen opeisen, en als je niet getraind bent, dan kan het even duren voordat je snapt dat het niet klopt.in de omgang met dat soort mannen ben ik gemeen/cynisch zoals jullie het niet van mij kennen.

