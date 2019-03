Groep duikers haalt troep uit water, maar krijgt daarvoor boete van Waternet

Ze dachten iets goeds te doen voor de stad, maar kregen niet de reactie die ze hadden verwacht. De duikers die zondag afval uit de Amsterdamse Sloterplas haalden, kregen daarvoor een boete. De reden: ze deden dit niet volgens de regels."We doen al een jaar of zes mee met de Opschoondag, een nationaal initiatief waarbij wordt opgeroepen om de eigen leefomgeving schoon te maken", vertelt Dennis Hermens, een van de duikers. "We besloten onder een brug te gaan duiken, omdat veel mensen afval van bruggen afgooien en hier de meeste troep zich verzamelt."Fietsen, winkelwagens, auto-onderdelen, paraplu's, een motorframe en talloze blikjes en plastic haalden de duikers uit het water. Totdat een boot met inspecteurs van Waternet de duikers uit het water haalden en ze een boete uitschreven. De duikers hadden namelijk niet volgens de regels gehandeld."Ondanks de goede bedoelingen hadden de duikers een zeer onveilige situatie voor zichzelf gecreëerd", laat een woordvoerder weten. "De duikleider boven water bleek niet te kunnen communiceren met zijn duikers onder water. Daarbij werd er - tegen de regels in - gedoken onder een brug én was er geen duikvlag aanwezig om te laten zien dat er gedoken werd.""We voerden inderdaad een verkeerde duikvlag", zegt Dennis. "We gebruikten een banner, de standaard vlagafmetingen zijn breder en groter." Dat de duikers een banner gebruikten, is volgens Dennis een bewuste keuze. "Als je een grote vlag gebruikt, komen er boten op af om te kijken wat eraan de hand is. Terwijl we die juist op afstand willen houden."Ook de kritiek dat er geen communicatie met het team boven was, geeft Dennis toe. "Maar dat is alleen nodig als je onder het water aan het werk bent. Als je midden in de Noordzee aan het lassen bent, bijvoorbeeld. Wij duiken als sport en ruimden de troep op als vrijwilligers."Volgens Dennis had de inspecteur van Waternet het over een boete van 1500 euro, maar volgens Waternet valt die lager uit. "Er moet eerst gekeken worden naar welk bedrag hierbij hoort, maar dat zal iets tussen de 100 en 200 euro zijn." Dennis reageert verrast: "Dat is ons nog niet medegedeeld, maar oké."Op Twitter krijgen de duikers veel bijval en er is een crowdfundingactie gestart. "Dat is wel een mooie bijkomstigheid", zegt Dennis. "We probeerden serieus iets goeds te doen, dus het is leuk om dan gesteund te worden."