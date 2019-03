Limburgse wint eerste EK meeuwenschreeuwen

Het eerste Europees kampioenschap meeuwenschreeuwen heeft plaatsgevonden in het West-Vlaamse Adinkerke. Dertig mannen en vrouwen imiteerden om het best een meeuw. Bij de vrouwen ging Bregje Iding uit Hasselt met de gouden medaille lopen. De Nederlander Reggy Laatsch won bij de mannen.Vorig jaar namen al 31 deelnemers mee aan het Belgisch kampioenschap meeuwenschreeuwen in De Panne. Nu was het dus tijd voor een Europees kampioenschap, vertelt organisator Claude Willaert aan Het Laatste Nieuws. De deelnemers bootsten zo goed mogelijk het geluid van de zeevogel na. “Er kwamen drie mensen speciaal uit Nederland en één iemand uit Moeskroen. Het niveau lag bijzonder hoog. Onze jury lette zowel op het geluid als op de inleving. Met mijn evenement wil ik de meeuw eens in een positief daglicht zetten.”Bij de vrouwen ging Bregje Iding met de gouden plak lopen. De vrouw uit Hasselt reisde met de trein naar De Panne en deed daar liefst twee keer vier uur en een half over. “Dat is inderdaad een flink eind, maar het was dan ook geen vlotte verbinding. Op het openbaar vervoer ontmoette ik al andere deelnemers aan het EK, dus de sfeer zat meteen goed. Op een schoolreis in Oostende geraakte ik in de ban van het meeuwengeschreeuw. Het zal met een goed gevoel zijn wanneer ik straks terug reis met de trein. Die titel is me heel waardevol”, aldus Bregje.Bij de heren won Reggy Laatsch. “Ik geef sportles op straat en daar hoor ik wel vaker het geluid van meeuwen. Ik vond dat wel interessant en geraakte erdoor gefascineerd. Toen ik mijn meeuwenroep als grap liet horen aan vrienden, waren die behoorlijk onder de indruk. Toen ik vernam dat er hier in De Panne een EK meeuwen schreeuwen plaatsvond, waagde ik mijn kans en met succes. Dit is een unieke belevenis waarvoor ik graag 2,5 uur in mijn wagen zat”, lacht hij.