Kleren verstoren de aerodynamica van het lichaam: Siberiër meldt zich naakt voor vliegreis

Ervaren reizigers nemen zo min mogelijk bagage mee: veel of zware koffers houden alleen maar op. Een man uit Siberië ging daar tot het uiterste in. Hij verscheen spiernaakt voor de kaartcontrole op Domodedovo Airport in Moskou.Een alledaagse zaterdag op het vliegveld. Reizigers staan in de rij om aan boord te gaan van het vliegtuig naar Simferopol, een stad in de Krim. Eén man valt echter op.De man stond rustig in de rij, met de handen voor zijn edele delen. Andere passagiers besteedden geen aandacht aan hem, wat gegiechel daargelaten.De politie vond naakt reizen geen goed idee en nam de man in hechtenis. Hij verklaarde dat kleren de aerodynamica van het lichaam verstoren en dat het gemakkelijker is om naakt te vliegen. Opmerkelijk, want alle superhelden vliegen volledig gekleed.Als eerste zal nu de geestelijke gesteldheid van de man worden onderzocht.