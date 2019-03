Jongen rijdt in auto van vrouw en ramt auto's op parkeerplaats van supermarkt

HOOGERHEIDE - Een 16-jarige jongen heeft zaterdagmiddag verschillende auto's geramd op een parkeerplaats voor de Albert Heijn aan de Haviksberg in Hoogerheide. Hij reed in de auto van een 21-jarige vrouw, die naast hem zat. Volgens getuigen was het rijgedrag van de jongen 'agressief'.



De jongen wilde na de vernielingen weglopen, maar getuigen konden hem tegenhouden.



Toegesnelde agenten zagen op de parkeerplaats vier zwaar beschadigde auto’s staan. Er waren flink wat mensen op de been.



Verschillende getuigen verklaarden dat ze de jongen hadden zien rijden en dat hij degene was die de geparkeerde auto’s had beschadigd. Ze hadden ook gezien dat de jongen van plek wisselde met de vrouw uit Halsteren, waarschijnlijk om te verdoezelen dat hij had gereden. Hij heeft tenslotte geen rijbewijs. De auto is eigendom van de vrouw.



De jongen is aangehouden en naar een politiebureau gebracht. Ook de vrouw werd naar het bureau gebracht. Daar hebben ze een verklaring afgelegd. De beschadigde auto’s zijn door een bergingsbedrijf meegenomen.



De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. De verdere afwikkeling van deze zaak is in in handen van het Openbaar Ministerie.

Reacties

27-03-2019 16:22:54 Emmo

Stamgast







Als je iemand wilt leren autorijden kun je dat beter doen op een stil landweggetje waar je een kanon kunt afschieten zonder iemand te raken.

27-03-2019 16:24:47 stora

Oudgediende







@Emmo , die jongen dacht dat er kermis was en stapte in een botswagentje.

27-03-2019 16:32:05 Mamsie

Oudgediende









Dat heb ik al zo lang niet gedaan.

En toch wil ik in staat zijn om, als er met Papsie iets gebeurt, dat ik de auto naar een veilige plek jan rijden. Desnoods met de caravan er achter. @Emmo : Dat moet ik ook weer eens doen, op een stil weggetje met de auto rijden.Dat heb ik al zo lang niet gedaan.En toch wil ik in staat zijn om, als er met Papsie iets gebeurt, dat ik de auto naar een veilige plek jan rijden. Desnoods met de caravan er achter.

27-03-2019 16:39:32 Emmo

Stamgast









Moeder had problemen met fileparkeren en dergelijke. Dus gingen we op zondag op een breed bospad in de buurt van Uffelte met een huurauto oefenen.... @Mamsie : Mijn moeder was de eerste in het gezin die leerde autorijden. Mijn vader mocht niet ivm een oogafwijking.Moeder had problemen met fileparkeren en dergelijke. Dus gingen we op zondag op een breed bospad in de buurt van Uffelte met een huurauto oefenen....

27-03-2019 16:47:24 Mamsie

Oudgediende











Maar toch moet ik in een noodsituatie de auto kunnen verplaatsen. Dus gaan we komende week maar weer eens de polder in. @Emmo : Ik heb wel kunnen autorijden maar dat is lang geleden, mijn rijbewijs is al tientallen jaren verlopen.Maar toch moet ik in een noodsituatie de auto kunnen verplaatsen. Dus gaan we komende week maar weer eens de polder in.

