Politie rukt massaal uit voor levensgevaarlijke fles glijmiddel

De Limburgse politie rukte zaterdag uit na een melding over een explosief in Beesel, tussen Venlo en Roermond. De melder meende een handgranaat gezien te hebben vlakbij een gat in een natuurgebied in de Limburgse gemeente.



Maar de explosievenverkenner van de politie kon opgelucht ademhalen. De handgranaat was minder explosief dan gedacht: het bleek te gaan om een tube glijmiddel van een bekende condoomfabrikant. Desondanks prijst de politie de melder zondag voor het melden van de verdachte situatie.

Reacties

27-03-2019 14:09:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.036

OTindex: 20.285

Quote:

levensgevaarlijke fles glijmiddel Juist. Je zal er maar over uitglijden Juist. Je zal er maar over uitglijden

27-03-2019 15:53:29 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.036

OTindex: 20.285

@venzje : @Mamsie : De wereld is als een grammofoonplaat: Alles draait om een gat

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: