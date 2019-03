Hé, je kunstgebit ligt in de heg!

Henk Smit uit Ruinerwold deed een bijzondere ontdekking bij zijn kruidenierswinkel in het dorp: in de heg lag een kunstgebit. "Ik weet zeker dat het er gisteren nog niet lag", zegt de ondernemer."Vanochtend zeiden twee klanten die de winkel binnenkwamen: 'Hé Henk, ik heb je kunstgebit gevonden in de heg!' Eerst dacht ik: het zal wel, totdat iemand met het gebit op een stokje de winkel binnenkwam."Het gaat om een ondergebit, zonder voortanden. Smit: "Die heeft hij waarschijnlijk nog." Hoe het in zijn heg komt, is natuurlijk de grote vraag. "Misschien moest de eigenaar erg hoesten en is hij of zij het toen kwijtgeraakt. Je lacht je toch dood bij de gedachte dat iemand 's ochtends wakker wordt en denkt: huh, waar is mijn gebit?" grinnikt Smit."Onvoorstelbaar toch? Aan de andere kant, als het jouw gebit is, wil je het ook wel terug." Daarom heeft hij een foto ervan op de Facebookpagina van Ruinerwold gezet in de hoop dat de eigenaar dat ziet. "Ik heb echt machtig veel reacties gehad, maar de meeste mensen hier in het dorp hebben hun eigen gebit nog. De eigenaar heeft zich nog niet gemeld."