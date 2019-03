Kat Lagerfeld eert overleden baasje met kledinglijn

Wie dacht dat de modewereld enkel is voorbestemd voor de menselijke soort, heeft het grondig mis. Choupette Lagerfeld, de ‘kat van’, brengt haar eigen kledinglijn op de markt. Dat heeft Choupette zelf bekend gemaakt op Instagram.De collectie #RIPDaddy toont een rouwende Choupette. De limited edition-collectie met onder meer T-shirts, bekers en telefoonhoesjes is dan ook een hommage aan de overleden modeontwerper Lagerfeld, waarbij een deel van de opbrengsten trouwens naar een dierenasiel in Californië gaan.“Deze lijn is belangrijk, omdat er op deze manier een wederdienst kan gedaan worden voor dieren die wellicht minder geluk hebben dan Choupette. Zo hopen we geld in te zamelen voor een vzw die al 40 jaar lang niets anders doet dan dieren helpen”, legt Ashley Tschudin uit, beheerder van het Instagram-account van de kat.Choupette en Karl Lagerfeld waren onafscheidelijk. De modeontwerper van Chanel liet de kat bij zijn overlijden dan ook 172 miljoen euro na.