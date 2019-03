Magneetvissers hysterisch na vondst: Wow, dat is een AK-47

De magneetvissers die zaterdagmiddag vermoedelijk een kalasjnikov uit het water hebben gehengeld konden hun geluk niet op. 'Dit soort dingen maken mij blij hoor. Fucking vet man.'De vissers stonden bij de Ezelsbrug in Wittenburg (een van de drie Oostelijke Eilanden in Amsterdam die in de tweede helft van de 17e eeuw in het IJ werden aangeplempt) te werpen. Na een hele hoop sloten en fietsen uit het water te hebben gehaald, trokken ze er waarschijnlijk een AK-47 uit. 'Er werden er een paar helemaal hysterisch, helemaal leip. Het was helemaal leuk', zegt een van hen. 'Ik stond ernaast en ik zie hem; "Wow, dat is een AK-47" en ik werd helemaal gek. Geweldig, dat is een mooie dag zo.'De magneetvissers vertellen altijd secuur te werk te gaan. 'We dragen altijd handschoenen. We hebben hem absoluut niet aangeraakt. We hebben hem veilig gesteld, de zak erover gedaan en hem tegen de kant aan gezet.' De politie legde de mannen uit hoe het sporenonderzoek verloopt. 'De agent vertelde dat de kans dat er DNA op zit erg groot is. Ik deed de zak eroverheen en toen zei de agent dat mijn DNA er voor 100 procent op zal zitten.' Daarom is het volgens de magneetvissers niet slim als een crimineel een wapen in het water gooit. 'Wij trekken ze er toch wel uit.'Eerder liet de politie weten nog niet te kunnen bevestigen dat het wapen echt is. Er wordt onderzocht of de kalasjnikov is gebruikt bij een schietincident. Volgens een van de magneetvissers moet het wapen al een tijd in het water hebben gelegen omdat hij helemaal onder de prut zit.