Handboeien defect, brandweer moet arrestant bevrijden

De politie heeft de brandweer opgeroepen nadat ze de handboeien van een agressieve man, die eerder was aangehouden in de IJpassage, niet meer los kregen.



De man lag te slapen in de IJpassage op het Centraal Station te Amsterdam. Toen hij werd aangesproken door handhavers, werd hij agressief, schrijft de politie op Facebook.



Daarop besloten de handhavers hem te bekeuren. Op dat moment zag een van de BOA's een mes uit zijn broekzak steken. Even later pakte de verdachte het mes ook en hield het omhoog. Nadat hij gesommeerd werd het mes te laten vallen gooide hij het in een prullenbak. Vervolgens kon hij worden aangehouden.



Op het politiebureau moesten de handboeien weer af, maar dit lukte niet. Ze waren defect en konden niet meer met een sleutel losgemaakt worden.



Daarop werd de brandweer opgeroepen, die met een betonschaar de boeien openbraken. Na deze 'reddingsoperatie' en het opmaken van een aantal proces-verbalen stond de man later weer op straat.

Daarop werd de brandweer opgeroepen, die met een betonschaar de boeien openbraken. Na deze 'reddingsoperatie' en het opmaken van een aantal proces-verbalen stond de man later weer op straat.

Vervolgens ging hij naar het Centraal Station, paktte zijn mes uit de prullenbak en ging slapen. Dus

de man lag te slapen in de IJpassage op het Centraal Station te Amsterdam. Toen hij werd aangesproken door handhavers, werd hij agressief, schrijft de politie op Facebook.

etcetera etcetera enzovoorts.



als je bedoelt dat dit dweilen met de kraan open is, dan kun je gelijk hebben....

