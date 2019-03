Iraanse christen krijgt geen asiel in Groot Brittanië omdat ‘Bijbel vol wraak, vernietiging, dood en geweld staat’.

De Britse overheid heeft een tot het christendom bekeerde Iraniër asiel geweigerd. Zijn bewering dat hij „het geloof van vrede” had aangenomen, kon niet kloppen want de Bijbel staat „vol wraak, vernietiging, dood en geweld.”



De bewering van een Iraanse asielzoeker dat hij zich van de islam tot het christendom heeft bekeerd omdat dit een religie van vrede is, kan niet waar zijn. Dat betoogt het Britse Home Office, het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat ook belast is met immigratie. In een brief om de afwijzing te rechtvaardigen, wijst het ministerie er met een reeks Bijbelteksten op dat sommige gedeeltes, zoals Openbaring, juist „vol staan met beelden van wraak, vernietiging, dood en geweld.”

Reacties

26-03-2019 16:53:16 Emmo

Als ze dat consequent doorvoeren komt geen hond Engeland nog binnen, behalve de buitenkerkelijken.

26-03-2019 17:22:17 allone

The church of England inclusief het koningshuis kunnen ze ook beter verwijderen.



The church of England inclusief het koningshuis kunnen ze ook beter verwijderen.

26-03-2019 17:32:10 botte bijl

zo gezien zouden ze in GB dus alle kerken moeten sluiten

26-03-2019 18:38:35 Mamsie

Het is wél waar. De bijbel staat vol met moord, doodslag en bedrog.

Geen stichtelijke lectuur.

26-03-2019 21:13:34 Vissersman

Het is wél waar. De bijbel staat vol met moord, doodslag en bedrog.

Het is wél waar. De bijbel staat vol met moord, doodslag en bedrog.

Geen stichtelijke lectuur.



Onze Nederlandse geschiedenis ook. Er staan meerdere verhalen in de Bijbel die je inderdaad met verbazing kunt lezen. Het verschil is dat dat geschiedschrijving is terwijl het bij de islam ook grotendeels geboden (en dus veel makkelijker op vandaag de dag toe te passen) zijn.

26-03-2019 21:46:35 botte bijl

is waar, maar boekverbranden is ook geen beschaafde optie

