Stapavond in Wales valt in het water voor bemanningsleden Gronings schip

Drie bemanningsleden van vrachtschip Alana Evita van Wagenborg Shipping uit Delfzijl hebben met een stapavondje de nationale pers gehaald in Groot-Brittannië.



Het trio had hun schip, dat twee mijl voor de kust van Wales voor anker lag, met een sloep verlaten om te genieten van het nachtleven in het kustplaatsje Barry, meldt de BBC.



Ze wilden om ongeveer half vier ’s nachts met hun bootje terug naar het schip, maar raakten uit koers. Drie uur later werden ze als vermist opgegeven.



Vijf reddingsboten en een helikopter rukten uit om te zoeken naar de drie vermisten. Ze werden uiteindelijk om half negen ’s ochtends gevonden op het verlaten eiland Flat Holm, vier mijl uit de kust van Wales.



De mannen waren doorweekt en hadden het koud, maar maakten het naar omstandigheden goed.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: