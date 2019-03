Bagagecontrole haalt levende orang-oetan uit reiskoffer

Een Rus is vrijdag op de luchthaven van Bali opgepakt toen hij probeerde om met een levende orang-oetan voorbij de bagagecontrole te raken. De aap was verdoofd en zat gewoon in een reiskoffer, maakte de politie vandaag bekend.Andrei Zhestkov (27) stond op het punt om terug te keren naar Rusland na een vakantie op het Indonesische eiland. De agenten haalden de twee jaar oude mannelijke orang-oetan uit de koffer. Deze was te slapen gelegd in een mand van rotan.De toerist gaf de aap allergiemedicatie om hem in slaap te krijgen. Agenten troffen in de reiskoffer zulke pillen aan. De Russische twintiger verklaarde dat hij de aap cadeau had gekregen van een vriend, eveneens een Russische toerist. Hij zou het beest voor 3.000 dollar (bijna 2.700 euro) hebben gekocht op een markt in Java. De vriend die al eerder terugvloog, zou Zhestkov ervan hebben overtuigd om het dier mee te smokkelen naar Rusland.Zhestkov riskeert een celstraf die kan oplopen tot vijf jaar. In zijn bagage stak ook babyvoeding die hij de aap wou toedienen. De orang-oetan geldt als een bedreigde diersoort.