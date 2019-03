Dokter Evil krijgt 40 maanden voor splijten van tongen en afsnijden van oren

De roemruchte ‘Dokter Evil’ is in Engeland veroordeeld tot meer dan drie jaren cel. De tattookunstenaar verwijderde op bestelling oren en tepels, en spleet tongen voor zijn cliënten. Hij werd veroordeeld omdat hij onbevoegd de geneeskunst uitoefende.Brendan McCarthy, zoals hij officieel heet, schreeuwde het uit toen het vonnis werd voorgelezen. Veel van zijn ‘patiënten’ barstten in tranen uit.De rechter oordeelde dat McCarthy “niet beschikte over de kwalificaties om chirurgische procedures uit te voeren of om te gaan met eventuele nadelige gevolgen die zich hadden kunnen voordoen.”Veel van zijn cliënten vinden de gang van zaken niet eerlijk. “We gaven allemaal toestemming, we waren allemaal gelukkig, we wisten dat hij geen dokter was.”Ezechiel Lott, die zijn oor in 2015 liet verwijderen, beweert dat hij zich bedrogen voelt omdat hij niet wist dat de procedure illegaal was.Hij verklaarde tegen officier van justitie Peter Grieves-Smith “dat, als hij had geweten dat het illegaal was, hij het nooit zou hebben laten doen omdat hij echt niet zo wanhopig was om zijn oor te laten verwijderen.”