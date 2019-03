Schietstoel vliegt met passagier uit vliegtuig, burger zwaargewond

Een 64-jarige burgertechnicus raakte woensdag in Frankrijk ernstig gewond toen hij tijdens de start van een gevechtsvliegtuig uit het toestel werd geschoten. Hij werd met zwaar rugletsel opgenomen in een ziekenhuis.



Het bizarre ongeluk gebeurde met een Rafale B gevechtsvliegtuig van de Franse luchtmacht.



Tijdens de start op de Saint-Dizier luchtmachtbasis in Noord-Frankrijk werd zijn schietstoel op onbekende wijze geactiveerd. Het toestel steeg op voor een routine oefenvlucht.



De piloot kon de jet kort daarna veilig aan de grond zetten. Zelf liep hij lichte verwondingen aan zijn hand op toen de overkapping van het vliegtuig open ging.



De toestand van de technicus is stabiel. Problemen met de schietstoel zijn naar verluidt uiterst zeldzaam; de Gendarmerie de l’Air en het Franse Bureau voor Veiligheid van de Staatsluchtvaart (BEA-E) begonnen een onderzoek om na te gaan hoe het incident kon plaatsvinden.

Personeel vliegt er soms uit, maar dit is wel héél erg onverwacht.

hij is burgertechnicus, of is het gewoon een hobbytechneut die met de knopjes aan zijn stoel speelde

