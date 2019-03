Zambia verbiedt populair energiedrankje dat Viagra bevat

In Zambia heeft de overheid een energiedrank verboden omdat die erecties en fatale gezondheidsproblemen zou veroorzaken. Uit onderzoek blijkt dat het populaire drankje Natural Power SX dezelfde stof bevat als Viagra.Autoriteiten bevalen winkels om Natural Power SX uit de rekken te halen in Zambia. Het verbod komt er omdat laboratoriumtests uitwezen dat de drank sildenafilcitraat bevatte – het actieve ingrediënt in Viagra. “Het is een geneesmiddel dat alleen op doktersvoorschrift mag worden ingenomen”, schrijft de Zambiaanse krant Lusaka Times. “Medici hebben veel nadelige bijwerkingen geconstateerd bij inname. Daardoor vormt het een bedreiging voor de volksgezondheid.”Sindsdien heeft het nieuws over de bijwerkingen van het drankje zijn populariteit vergroot. Journalist Kennedy Gondwe in Lusaka zegt aan de BBC dat er meer vraag is naar de frisdrank, die wordt verkocht door supermarkten en straatverkopers in het hele land. Hij zegt dat het drankje ondanks het verbod nog steeds verkrijgbaar is in de hoofdstad Lusaka. De verpakking op de drank geeft duidelijk aan dat die “het libido verhoogt”. Hij beweert ook “het lichaam en de geest nieuw leven in te blazen”. Het drankje is ook in enkele buurlanden te koop. (Lees hieronder verder)De Zambiaanse Gezondheidsinspectie had eerder een klacht neergelegd tegen de verkoop en productie van de energiedrank. Al in december waren er vermoedens dat er sildenafilcitraat in het brouwsel zat omdat er klachten waren binnengekomen. Zo had een Oegandese man zijn beklag gedaan over erecties die tot zes uur duurden na het drinken van het drankje.