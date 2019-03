Populaire veganiste valt van haar voetstuk nadat ze betrapt werd met bord vis

Bijna 500.000 abonnees op YouTube, maar liefst 1,3 miljoen volgers op Instagram: Rawvana heeft in zes jaar tijd een heuse fanbasis uitgebouwd als gezicht van het veganisme. Toen de 29-jarige vrouw echter betrapt werd met een bord vis voor haar neus, kreeg ze veel kritiek.



Ze viel hard van haar voetstuk, sommige fans noemden haar zelfs een ‘ziekelijke bedriegster’. In een filmpje van maar liefst 33 minuten geeft Rawvana nu toe dat ze sinds twee maanden gestopt is met de strikte levensstijl. Niet uit vrije wil, maar om gezondheidsredenen. Rawvana - haar echte naam luidt Yovana Mendoza Ayres - gaf in haar video’s volop tips voor veganisten die rauwe groenten eten. Ze toonde ook met plezier de impact van haar strenge dieet op haar lichaam.



Toen een andere vlogster haar een kleine week geleden onverwacht in beeld bracht, zat Rawvana vis te eten. Ze zat duidelijk in haar maag met de situatie en probeerde de inhoud van het bord zelfs nog af te schermen. Maar het kwaad was geschied.



De fans pikten het ‘verraad’ niet, temeer omdat Rawvana gretig reclame maakt voor haar lievelingsproducten. Als influencer verdient ze met haar leefwijze een goede boterham. Om de schade zo veel mogelijk te beperken, komt Rawvana nu met een filmpje op de proppen. Daarin vertelt ze dat ze sinds twee maanden vis en eieren eet. ,,Ik ben zes jaar lang strikte veganiste gebleven”, bezweert de vrouw. ,,In 2014 was er een periode waarin ik gedurende 25 dagen enkel en alleen overleefd heb op water. Mijn maandstonden zijn daarop twee jaar lang weggebleven, toen dacht ik dat ik goed bezig was. Maar intussen weet ik beter.”



Vorige maand gaf een andere veganist toe weer dierlijke producten te eten. Tim Shieff, tweevoudig wereldkampioen freerunning en een bekende YouTuber, kreeg net als Rawvana veel kritiek over zich heen.

Nou, ik vind het alleen maar gezond en verstandig, dat ze van dieet verandert als dat nodig is. Alleen had ze daar natuurlijk wel eerlijk over moeten zijn.

De vis wordt duur betaald.

