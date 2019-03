Deel scooterrijders haakt door helmplicht af: Ze vinden hun kapsel heel belangrijk

De nieuwe maatregelen voor de snorfietsen gaan op 8 april in. Scooters zijn over twee weken niet meer welkom op het fietspad en moeten ze met hun 25 km per uur en een helm de rijbaan op. De één laat hem opvoeren, voor de ander is de lol eraf. En daar speelt de factor ijdelheid ook een rol in.



Joey Schaar, een scootermonteur in Zwanenburg, ziet een een 50/50 verhouding, of ze verkopen de scooter, of ze laten hem omkeuren. 'De rebelse rijder blijft doorrijden op het fietspad, zonder helm, en ziet wel wat er gebeurt. Veel mensen haken af en verkopen hun scooter met heel veel verlies omdat de prijs heel erg dropt, omdat niemand nog een scooter wil kopen vanwege de nieuwe maatregelen.'



'Ik ga mijn scooter houden, ik ga hem om laten keuren. Ik vind het heel gevaarlijk op de weg. Ik kies ervoor om op de weg te gaan met helm. Ik laat hem opvoeren, dan pas ik wel tussen de auto's', zegt een van de scooterrijders.



Het snelheidsverschil is een probleem, maar het blijkt voor veel jongeren niet de voornaamste reden te zijn om af te haken. 'Je ziet vaak dat jongeren stoppen met rijden omdat ze een helm op moeten en dat niet willen, omdat ze hun kapsel heel belangrijk vinden. Of als ze vanuit de stad een jongen of meisje mee naar huis willen nemen, hebben ze een extra helm nodig, en als je die dan niet hebt, kan je die dus niet meenemen. Dat is een probleem', vertelt Schaar.



'Ik wil er goed uitzien'

Dat wordt beaamd door de scooterrijders. 'Ik vind het wel irritant om een helm te dragen want ik wil er goed uitzien. Als je naar een feestje moet ofzo, moet je een helm op en zit je haar niet meer. Ik hoor wel steeds meer dat vrienden hun scooter weg doen en helemaal stoppen met rijden omdat ze het zo irritant vinden dat ze een helm op moeten.'



Mochten die badhairdays te veel worden, kan je je scooter ook inruilen voor de elektrische fiets, volgens Schaar. 'Die dingen zijn snel, je mag er mee op het fietspad en je hoeft geen wegenbelasting te betalen. Het enige ding is dat die fietsen 3000 euro zijn en je voor 3000 euro ook een dikke Vespa hebt, dat is nog wel een dingetje.'

Reacties

25-03-2019 16:59:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.341

OTindex: 68.762

Luxeproblemen dus

25-03-2019 17:45:17 tonktwee

Lid

WMRindex: 68

OTindex: 1

Wnplts: dorst

whooeehaa. Zonder helm blijft je haar in de rijwind en Nederlandse storm wind wél goed zitten? Hahaha. En zaadjes, zand en grassprietjes blijven in de gel plakken.. whooeehaa. Zonder helm blijft je haar in de rijwind en Nederlandse storm wind wél goed zitten? Hahaha. En zaadjes, zand en grassprietjes blijven in de gel plakken..

25-03-2019 19:11:41 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.602

OTindex: 1.728

Die scooters moeten ook op de rijweg en of dat dan zo veilig is, is maar de vraag.

Ik weet nog dat er langs polderwegen speciaal fietspaden werden aangelegd omdat het gevaarlijk was om fietsen en brommertjes en ook scooters dus , op de weg te laten rijden. En ook hier in de stad rijden auto's als gekken en daar rij je dan met je langzame scooter.

25-03-2019 20:45:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 37.987

OTindex: 20.261



Ik weet een prima methode om het aantal verkeersongevallen drastisch te verminderen: Alle verkeer verbieden. @stora : Samen met al die mooie snelheidsremmers zoals wegversmallingen en asverplaatsingen (zigzaggers) is het geen wonder dat het aantal gewonden in het verkeer toeneemt.Ik weet een prima methode om het aantal verkeersongevallen drastisch te verminderen: Alle verkeer verbieden.

25-03-2019 21:35:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.065

OTindex: 68.965

Ik mag met mijn brommertje ook niet altijd op het fietspad en dan moet ik ook op de rijweg tussen de auto's.

Ik rij dan zo hard mogelijk en zit peentjes te zweten.



En als het écht te gevaarlijk is omdat je zowat van de weg gereden wordt, dan ga ik van arremoei toch maar dat verboden fietspad op.

Dan loop ik kans om met een dikke prent thuis te komen maar bij het alternatief loop ik kans om nooit meer thuis te komen.



Die prent overleef ik wel.

Maar dat heb ik nog nooit meegemaakt. Gelukkig.

