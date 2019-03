Wat gebeurt er in dat schuurtje?

Van muizen weet ik dat ze behoorlijk brutaal zijn, ze glippen snel huizen of schuren binnen. De voorwaarden, die ze daarvoor nodig hebben zijn: ze zoeken net als wij mensen, warmte en er moet voedsel aanwezig is. Muizen kunnen zich door een opening van slechts 5 mm wringen, zijn ook echte koorddansers, die uitzonderlijk hoog kunnen springen. Zodra ze binnen zijn en het er goed hebben, gaan ze liever niet meer naar buiten.

Maar zijn er ook muizen die je graag een handje helpen?

Volgens een 72-jarige, Britse pensionado zijn muizen inderdaad behoorlijk behulpzaam. Al tijden stond Stephen Mckears voor een raadsel: iedere dag legde iemand de spulletjes in zijn tuinhuis op een andere plek? Op aanraden van een buurman hing Stephen een webcam op in zijn schuurtje. Zijn verbazing was groot, want tussen middernacht en 02:30 uur bleek een muisje iedere nacht druk te sjouwen met moertjes, schroefjes en boutjes. De muis sleepte zelf met klein gereedschap die twee keer zo zwaar als hijzelf was! Het is bijna 1 april, dus mij klinkt het onwerkelijk in de oren, maar een mooi verhaal heeft deze Brit wel. Zelf denk ik dat muizen in hun dagelijkse zoek naar nieuwe voedselbronnen meer kwaad dan goed doen. Door hun constante geknaag veroorzaken ze veel schade. Wat zou jij doen als je een muis in de schuur ontdekte?

