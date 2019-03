Nederlander koopt compleet Hongaars dorp om festival te houden

De Nederlandse ondernemer Elroy Thümmler is zo gek op Hongarije, dat hij in een paar jaar tijd een heel dorp heeft gekocht. Het moet zijn ideale, circulaire wereld worden. Daar organiseert hij komende zomer een exclusief cultureel festival.Jarenlang bracht Elroy Thümmler met zijn bedrijf Festival Travel Nederlandse jongeren naar buitenlandse festivals. Zo is hij de bedenker van de bekende Sziget Express, de Nederlandse trein die naar het festival in Boedapest rijdt. Sinds 2004 doet Thümmler de promotie van het grote festival voor de Nederlandse en Belgische markt.Dit jaar gaat hij voor het eerst zelf een festival organiseren. Net als Sziget in Hongarije, maar heel wat maatjes kleiner. Voor The Great Yonder, zoals het festival heet, worden maar driehonderd kaartjes verkocht. Het meest bijzondere: het hele dorp, waar het festival gehouden wordt, is van Thümmler.In 2011 begon hij met het kopen van de eerste woningen van het dorpje Bedepuszta, ongeveer een uurtje rijden van Boedapest. "Toen zat ik in mijn eentje tussen wat zigeuners. Toen was het: of ik rot op, of ik koop iedereen er uit", vertelt Thümmler vanuit Hongarije. Het werd dat laatste.Maar gemakkelijk ging dat niet. Het was heel veel geduld hebben en waar nodig de portemonnee trekken. "Al valt het qua kosten wel mee. Het goedkoopste huis was 10.000 euro." De aankoop van het dorp bekostigde hij met het geld dat hij de afgelopen jaren verdiende met de promotie van Sziget en andere festivals in Oost-Europa.Toch hielden sommige dorpelingen hun poot stijf. Ze wilden hun huis niet uit, hoe 'negentiende-eeuws' het er ook was, zo zegt Thümmler. "In plaats van hun huis te kopen, hebben we elders een beter huis gekocht en vervolgens van huis geruild." Daarnaast moest hij fors investeren in moderne faciliteiten en infrastructuur. De meeste huizen hadden nog geen badkamer of toilet.Het dorpje bestaat niet alleen uit twintig huizen. Er is ook een oud zwembad, een oude sportzaal en een bar. "Ik heb het niet gekocht om alleen het festival te organiseren", legt de ondernemer uit.Het festival adverteert met rust, ruimte en inspiratie. Het festival adverteert met rust, ruimte en inspiratie."Ik verhuur het bijvoorbeeld ook aan bedrijven. Dat is commercieel veel interessanter dan het festival. Bedrijven kunnen hier dan hun eigen festival organiseren. Het ligt heel afgelegen, het voelt alsof de wereld van jou is." Hij benadrukt ook dat zowel het dorp als het festival zo circulair mogelijk georganiseerd wordt.Wie een kijkje wil nemen in het nieuwe Bedepuszta kan in augustus naar het festival The Great Yonder gaan. Verwacht daar geen grote commerciële namen. "Ik heb het wel een beetje gehad met die massa. Ik wilde eigen iets dat heel persoonlijk is."Zijn festival richt zich op onder meer muziek, cultuur, yoga en lezingen. Sponsors zijn er niet, dus het budget is klein. "Ik probeer dat op te lossen door geen dure acts te boeken, maar de artiesten juist een vakantie aan te bieden. Het zijn allemaal muzikanten die graag samen willen spelen en afspreken om hier samen te komen."Vier dagen festival en zeven dagen camping kost 250 euro per persoon, exclusief de reis. De kaartverkoop, 300 stuks om precies te zijn, begint volgende week. Het festival krijgt dan ook een exclusief tintje. Toch hoeven bezoekers geen Fyre-toestanden te verwachten. "Maar misschien gaan we die documentaire wel draaien", lacht Thümmler.