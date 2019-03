Bedrijf komt een paar slangen verwijderen, vindt 45 ratelslangen onder huis

Het zal je baan maar zijn. Toen de mannen van Big Country Snake Removal werden gebeld om 'een paar slangen' te verwijderen, verwachtten ze een routineklus. Ze kropen onder het huis en vonden er liefst 45 ratelslangen.Big Country Snake Removal is gevestigd in Texas, beroemd voor ratelslangen. De staat huisvest niet minder dan acht verschillende soorten. In de VS heeft enkel Arizona meer ratelslangen. Eigenaar Nathan Hawkins en zijn partner zijn dus wel wat gewend.Maar deze job was een beetje anders dan gewoonlijk. Toen Hawkins onder het huis kroop zag hij zichzelf omringd door vele tientallen slangen, één was bijna twee meter lang. Ze waren waren niet zo blij met zijn bezoek.De eigenaren zagen er gewoonlijk maar enkele per jaar schreef Hawkins op Facebook. Hun huis en tuin waren schoon en netjes, dus ze waren enorm verbaasd.Het maakt echter totaal niet uit hoe netjes je huis is, aldus Hawkins. "Ratelslangen maken zich niet druk over hoe mooi je huis is of wat voor auto je rijdt, ze willen enkel overleven."