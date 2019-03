Help, de graafmachine verzuipt in Gasselternijveen

Tijdens werkzaamheden op perceel land aan de Tuinstraat in Gasselternijveen is een graafmachine zover weg gezakt in de modder dat deze er niet meer zelfstandig uit kon komen.Er moet ander groot materieel worden ingeschakeld om de machine uit de modder te halen. De bestuurder van de graafmachine was verre van blij met het incident.