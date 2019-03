Daan tackelt telefoondief in Meppel en wordt beloond met taart

Daan Klunder is deze week de held van de politie en van de medewerkers van T-Mobile in Meppel.De tiener hielp de politie een verdachte aan te houden die even eerder vier telefoons had gestolen bij de T-Mobile vestiging in Meppel.De dief was op de vlucht geslagen. De politie poogde hem in te halen. Klunder zag dit gebeuren en bedacht zich niet. Hij werkte de winkeldief tegen de grond, waarna de politie de man kon inrekenen.De medewerkers van de winkel en de agenten waarderen de inzet van Klunder in hoge mate. Hij werd voor zijn inzet beloond met een taart.