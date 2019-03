Deze duif heeft een bodyguard

Postduif Armando in het Vlaamse Ingelmunster is waarschijnlijk de best bewaakte duif van de Benelux. Het dier werd zondag op een veiling voor 1,25 miljoen euro verkocht aan een Chinese investeerder.



Vlaamse media melden dat Armando 24 uur per dag een bodyguard heeft. Een postduif van 1,2 miljoen euro is al snel doelwit van dieven. "Ik moet er niet aan denken dat iemand met hem aan de haal gaat", zegt zijn baasje Joël Verschoot in Het Nieuwsblad.



Verschoot sliep vorige week zelf nog in het duivenhok. Maar toen de gekte op de internetveiling opliep en de biedingen voor Armando richting het miljoen gingen, besloot hij een professionele beveiliger in te huren. Met een extra waakhond voor de uren dat er verder niemand thuis is.



Donderdag gaat Armando op reis naar zijn nieuwe eigenaar. En tot die tijd mag er niets mis gaan.

25-03-2019 08:25:25 GMVersluis

Met een extra waakhond

is dat dan wel een goed idee?

Ik zie vaak dat honden jagen op vogeltjes.

is dat dan wel een goed idee?Ik zie vaak dat honden jagen op vogeltjes.

25-03-2019 09:06:07 Emmo

Dat één of andere Chinees dat bedrag over heeft voor dat vogeltje, wil nog niet zeggen dat het het voor dat bedrag als gestolen goed kunt slijten.

25-03-2019 09:06:47 allone

@GMVersluis : het is niet gezegd dat hond en duif in dezelfde ruimte zitten..

25-03-2019 12:39:21 botte bijl

zou die bodyguard ook het voer bijvullen en het hok verschonen

