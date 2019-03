Smeltend ijs Mount Everest legt lichamen verongelukte klimmers bloot

Op de Mount Everest komen door de smeltende sneeuw steeds meer lichamen van omgekomen bergbeklimmers aan de oppervlakte. Klimmers die op weg zijn naar de top hebben daardoor steeds meer kans om tijdens de tocht op de hoogste berg ter wereld opgeschrikt te worden door een hand of voet die uit de sneeuw tevoorschijn komt.



Het weghalen van die lijken is niet eenvoudig door de grote hoogte. Het is ook duur, zeker 35.000 euro per bergingsoperatie.



De circa 8850 meter hoge Mount Everest ligt in het Himalayagebergte op de grens van China en Nepal. Bijna 300 alpinisten zijn in de afgelopen decennia tijdens de beklimming omgekomen; 200 van hen zijn daar achtergebleven.



Aan de Chinese kant van de berg worden de lichamen weggehaald, meldt de BBC. Maar aan de Nepalese kant is dat lastiger door een wet, die bepaalt dat de regering erbij betrokken moet zijn.



Deskundigen wijzen erop dat de beslissing om een lichaam weg te halen bovendien erg gevoelig ligt, omdat veel klimmers van tevoren hadden aangegeven dat ze achtergelaten wilden worden op de berg als ze de tocht niet zouden overleven.

De meeste klimmers hebben zich mentaal voorbereid op het zien van een dode.

Tshering Pandey Bhote, Nepalese organisatie voor bergbeklimmers

Het smelten van de gletsjers en ijskappen is volgens het voormalige hoofd van de Nepalese alpinistenvereniging, Ang Tshering Sherpa, een gevolg van de klimaatverandering. "Lijken die al jaren begraven bleven, komen nu bloot te liggen'', zegt hij tegen de BBC.



Het gaat vooral om bergbeklimmers die al lang geleden zijn omgekomen. De lichamen van recenter overleden klimmers zijn voor het merendeel al weggehaald.



Bewegingen van de gevaarlijke Khumbu-gletsjer noemt Tshering Pandey Bhote van de Nepalese organisatie voor bergbeklimmers ook als mogelijke oorzaak voor het tevoorschijn komen van de stoffelijke resten. "De meeste klimmers hebben zich mentaal voorbereid op het zien van een dode."



Sommige zichtbare lijken hebben zelfs de functie van oriƫntatiepunt gekregen. Een bekende onder alpinisten is 'Green Boots', een dode klimmer van wie de groene laarzen richting de klimroute wijzen. Het is alleen niet zeker of Green Boots nog op zijn plaats ligt, want er wordt gezegd dat ook hij is weggehaald.

24-03-2019 18:20:01 botte bijl

weer eens wat anders dan lijken in de kelder....

24-03-2019 18:23:59 Emmo

Misschien wordt het tijd voor een verplichte verzekering voor berging.

