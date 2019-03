Moeder keihard aangepakt omdat ze haar baby Disney noemt

Een Britse moeder heeft het gehad met de negatieve commentaren op de naam van haar dochter. Ze trekt op Facebook stevig van leer tegen de haters.Vijf maanden geleden werd het dochtertje van Jade Jeanes geboren. De 27-jarige vrouw uit Weston-super-Mare (Taunton) in Engeland is al jaar en dag een grote fan van Disney en wilde haar dochter aanvankelijk Belle noemen. Maar uiteindelijk besloten zij en haar echtgenoot om voor Disney te gaan.Toen ze het nieuws kenbaar maakte op Facebook, stootte ze op heel wat negatieve kritiek. Mensen lachten haar uit met de naamkeuze en beweerden zelfs dat Disney haar moest aanklagen.Hoewel ze erg geraakt werd door de commentaren, heeft ze geen spijt van haar naamkeuze, al hoopte ze dat mensen het wat luchtiger hadden opgevat. “Sommige mensen zijn gewoonweg walgelijk. Ik hoop dat jullie zich als ouders goed voelen om een vijf maanden oude baby te viseren. Als moeder moet je nu eenmaal keuzes maken, maar dat begrijpen jullie kennelijk niet omdat jullie te druk bezig zijn met mij en mijn dochter belachelijk te maken. Doe zo voort. Ik krijg meer steun dan negatieve reacties, maar pest alsjeblieft geen vijf maanden oude baby omwille van haar naam! We hebben die naam gekozen omdat hij uniek is. Ik wist niet dat een vijf maanden oude baby gebombardeerd zou worden met dergelijke afschuwelijke reacties.”“Dus omdat ik niet bekend ben, mag ik mijn kind geen unieke naam geven? Sommige mensen beweren zelfs dat Disney ons moet aanklagen omwille van de naam. Hallo? Wat dan met beroemdheden die hun kind Abcde, North West of Zondag noemen? Moeten zij dan ook aangeklaagd worden omdat iemand die naam ooit verzon? PS: Denk maar niet dat dit ons kapot zal maken. Kijk gewoon naar haar gezichtje…”, klinkt het op Facebook.Behalve Disney houdt Jade ook enorm van videospelletjes. Mocht haar tweede kind een jongen worden, dan overweegt ze om hem Sonic te noemen, zoals het gelijknamige Hedgehog-personage.