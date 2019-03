Texaanse grenspolitie arresteert man die seks heeft met koe

Een Mexicaanse man is aangeklaagd voor bestialiteit nadat hij betrapt werd op seks met een koe. Dat staat te lezen in een politierapport van Starr County in de Amerikaanse staat Texas.



De sloeber in kwestie heet Jose Nino, een Mexicaanse staatsburger van 29 jaar oud. Hij werd afgelopen week gespot in de buurt van de grens met Mexico door grenspolitie terwijl hij van jetje aan het geven was met een koe.



De agenten contacteerden de lokale politie, die meteen een onderzoek instelden. Op basis van de persoonsbeschrijving kon Nino gevat worden.



De rechter, die zich over de zaak moest buigen, J.P. Guillen, zette de borgtocht op 1.320 euro, die al snel werd betaald door de man die de D zet in dierenliefhebber.



Bestialiteit is een strafbaar misdrijf in de staat Texas.



Het fragment zorgde voor heel wat reacties op de Facebook-pagina van nieuwszender CBS 4.



Lisa Johnson Caples, waarschijnlijk een fan van Donald Trump, schreef: “Zelfs ons vee is zijn niet veilig”. Een andere grapjas antwoordde met een meme van ‘The Donald’ zeggende: “We moeten een muur bouwen”.

Reacties

24-03-2019 16:38:21 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.475

OTindex: 30.735

Quote:

Een andere grapjas antwoordde met een meme van ‘The Donald’ zeggende: “We moeten een muur bouwen”.

een muur met condoomautomaten een muur met condoomautomaten

24-03-2019 17:30:26 HoLaHu

Lid

WMRindex: 38

OTindex: 2

Wnplts: De Kempen

Je kunt de koe ook slachten, ben je ook van een hoop gedonder af...

24-03-2019 17:36:26 tonktwee

Lid

WMRindex: 57

OTindex: 1

Wnplts: dorst

weten ze zeker dat het een koe was en geen stier; visualiseren nu allemaal.

24-03-2019 17:42:14 HoLaHu

Lid

WMRindex: 38

OTindex: 2

Wnplts: De Kempen

@tonktwee : Bestialiteit én homoseksualiteit....Is dat niet een beetje teveel van het goede?

24-03-2019 18:09:57 tonktwee

Lid

WMRindex: 57

OTindex: 1

Wnplts: dorst

@HoLaHu : Voor de liefhebber niet. Laat mij duidelijk maken dat ik geen liefhebber ben in dit geval. Bestialiteit liefhebbers hebben een goede psychiater nodig en homoseksuelen een fijne partner en tolerante medemensen.

24-03-2019 18:27:06 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.549

OTindex: 7.690

Hoe is het met de koe afgelopen?

24-03-2019 18:29:09 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.475

OTindex: 30.735

@GroteMop1983 :

die is zwanger en bevalt binnenkort van een ooievaar die is zwanger en bevalt binnenkort van een ooievaar

24-03-2019 18:36:03 stora

Stamgast



WMRindex: 14.593

OTindex: 1.728



Als je wel eens naar dierenartsen kijkt zoals die Nederlandse dierenarts in Amerika geloof ik, dan zie je dat die er wel eens een hand tot aan zijn elleboog in een koe stopt en dat beest zegt dan geen boe of bah.

Dokter poll geloof ik @GroteMop1983 , die dacht wat kietelt er daar.Als je wel eens naar dierenartsen kijkt zoals die Nederlandse dierenarts in Amerika geloof ik, dan zie je dat die er wel eens een hand tot aan zijn elleboog in een koe stopt en dat beest zegt dan geen boe of bah.Dokter poll geloof ik

