Meisje met poep besmeurd bij bushalte Nijmegen, politie zoekt getuigen

Een meisje is woensdagavond bij een bushalte in Nijmegen met poep besmeurd. "Een walgelijk incident", noemt de politie het.



Het meisje stond tussen 21.30 en 22.15 uur bij een bushalte aan de Van Hogendorpstraat in Nijmegen toen een onbekende opeens ontlasting op haar smeerde. Waarom dit gebeurde is niet bekend.



Het bushokje was op donderdag nog smerig, blijkt uit een reactie op een Facebookbericht van de politie. "Ik heb de vervuiling gemeld bij de gemeente", schrijft iemand.



De politie is dringend op zoek naar getuigen van het incident. Er is geen signalement bekend.

Reacties

24-03-2019 17:31:43 HoLaHu

Lid

WMRindex: 38

OTindex: 2

Wnplts: De Kempen

Dan kun je misschien overal schijt aan hebben, maar dit is toch wel erg goor...

24-03-2019 17:46:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.049

OTindex: 68.935

Misschien was dit een gadbast?

Want die strijken elkaar altijd kak in het gelaat.....

24-03-2019 17:56:22 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.475

OTindex: 30.735

gatver. het zal je gebeuren, en waarom doet iemand dat

24-03-2019 18:15:04 tonktwee

Lid

WMRindex: 57

OTindex: 1

Wnplts: dorst

Leve de huidige gezondheidszorg. Ik weet het fijne niet van deze gebeurtenis maar dit doet wederom denken aan een verward persoon die 15 tot 20 jaar geleden fijn in een gesloten inrichting had gezeten.

24-03-2019 18:19:08 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.475

OTindex: 30.735

@tonktwee :

je kan zomaar gelijk hebben.... je kan zomaar gelijk hebben....

24-03-2019 18:19:15 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.549

OTindex: 7.690

Volgens mij bij het CWZ in de buurt... Volgens mij bij het CWZ in de buurt...

24-03-2019 18:20:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.049

OTindex: 68.935



Enne... bedankt, Mark! @tonktwee : De geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen jaren geminimaliseerd. En het effect daarvan is pijnlijk zichtbaar.Enne... bedankt, Mark!

24-03-2019 18:22:52 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 37.964

OTindex: 20.248

@GroteMop1983 : 'k Zou maar oppassen. Voor je het weet heb je het één of ander in je haar.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: