Brein van zwangere vrouwen verandert blijvend

Als een vrouw voor het eerst zwanger is, krimpen haar hersenen. Delen van het brein veranderen blijvend, schrijven Spaanse en Nederlandse onderzoekers in vakblad Nature Neuroscience.



Onder invloed van zwangerschapshormonen slinkt bijvoorbeeld de hippocampus, die een rol speelt bij het geheugen. Ook in de hersenschors neemt op verschillende plaatsen de grijze stof af. Waarschijnlijk verdwijnen overbodige hersenverbindingen en worden bepaalde hersengebieden verder gespecialiseerd om beter toegerust te zijn op de verzorging van een kind.



De veranderde gebieden spelen onder meer een rol bij het herkennen van gedachten en emoties van anderen. De onderzoekers vermoeden dat de hersenveranderingen onder andere helpen bij het inschatten van emoties bij het kind. Bij experimenten waarbij ze moeders lieten kijken naar foto’s van hun baby, werden juist de veranderde gebieden geactiveerd. Deze interpretatie is overigens voer voor discussie.



Elseline Hoekzema van de Universiteit Leiden en haar collega’s bestudeerden hersenscans van 25 vrouwen voor en na hun eerste zwangerschap, en vergeleken die met scans van vrouwen die niet zwanger waren en mannen die vader werden. Alleen de moeders ondergingen allemaal dezelfde sterke hersenveranderingen. De meesten daarvan bleken twee jaar later nog steeds aanwezig. Alleen de hippocampus was weer vrijwel even groot als voor de bevalling.

