Vrouw bevalt alleen thuis, terwijl verloskundige en agenten onderweg zijn

Een bijzondere gebeurtenis, zelfs voor de politie: agenten van het politieteam Walcheren waren op weg om de deur te forceren van een huis waar een vrouw op het punt stond in haar eentje te bevallen. Eenmaal bij het huis, was het forceren niet meer nodig: de vrouw deed zelf de deur open met haar pasgeboren baby in haar armen.Op Facebook schrijven agenten van de politie Walcheren dat ze deze 'bijzondere melding' niet snel zullen vergeten. De agenten werden vorige week tijdens de noodhulpdienst naar een woning in Vlissingen gestuurd om daar de deur te openen voor een verloskundige die in ambulance met spoed onderweg was naar een vrouw die op het punt stond te bevallen. De hoogzwangere vrouw was alleen thuis."Net op het moment dat wij de deur in wilden bonken deed de moeder open met haar net geboren baby'tje", schrijven de agenten. Daar was de hulp van de agenten niet meer nodig, en namen de verloskundige en het ambulancepersoneel over. Zowel de moeder en baby maken het goed.De politie vonden deze gebeurtenis zo bijzonder, dat ze donderdag op kraamvisite zijn gegaan bij de kersverse moeder en de gezonde baby, die de naam JaƩvanny heeft gekregen. "We hebben er een echt hulpagentje bij!", aldus de agenten.