Amerikaanse man overleeft enkel op bier tijdens vasten

Een Amerikaan heeft een heel nieuwe betekenis gegeven aan vasten. De man uit Ohio heeft besloten de hele vastenperiode eten te ruilen voor bier. Del Hall, werknemer bij een bierbrouwerij, haalt de inspiratie bij de vastengewoontes van monniken in de 17e eeuw.In plaats van een maand of een paar weken frietjes of sociale media op te geven, besloot Del Hall een extra stap terug te zetten. De man wil 46 dagen lang enkel bier drinken. “Net zoals de Beierse monniken dat in de jaren 1600 deden, drink ik ook enkel bier en water”, zei Hall in een YouTube-video. De bierliefhebber wil niet enkel de 17e eeuwse geestelijken nadoen, hij wil ook zijn voedselverslaving onder controle krijgen. Aan USA Today vertelde de Amerikaan dat hij verslaafd is aan koolhydraten en suiker, en slechte eetgewoonten heeft.Ondertussen is de vastenperiode al goed gevorderd. “Ik voel me geweldig. Ik heb het gevoel dat deze mentale mist is opgeheven”, zei Hall aan USA Today. “Dag twee en drie waren behoorlijk zwaar. Ik wilde na een paar biertjes uit gewoonte naar Taco Bell gaan”, aldus de Amerikaan. Na een week zonder voedsel woog hij al acht kilogram minder. “De laatste paar dagen heb ik helemaal geen honger gehad, ik hoop dat dat een goed teken is. Hopelijk behoud ik dit niveau van helderheid.”