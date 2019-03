Potloden niet langer racistisch

Uit een experiment van het Leuvense onderwijsnetwerk SOM blijkt dat heel wat kinderen, ongeacht hun afkomst, steeds ‘lichtroze’ als standaard huidskleur aanzien. Daarom ontwikkelde het Leuvense onderwijsnetwerk een racismevrije kleurpotlodenset met niet één, maar zeven huidskleuren. “Onze maatschappij wordt alsmaar diverser, maar toch slagen we er niet altijd in om die superdiversiteit te zien. Dat is helemaal niet logisch, want huidskleur is meer dan één kleur. De kleurpotlodenset is een creatieve oplossing die op een luchtige manier het diversiteitsgesprek op school aanwakkert”, zegt Lore Baeyens, coördinator van het Leuvense onderwijsnetwerk SOM.

Reacties

24-03-2019 09:47:39 stora

Ik zal hier thuis alle potloden opzoeken en ze mogen allemaal een stukje schrijven en degene die iets racistisch schrijft gaat er gelijk uit.

24-03-2019 10:20:08 allone

Als kind tekenden we altijd blauwe wolken.. maar ik heb nog nooit een blauwe wolk gezien.



24-03-2019 10:41:10 Mamsie

Ik heb nog nooit een kleurpotlood gezien dat een echte Europese huidskleur had.

Wel verschillende bruintinten.

Dus wat dat betreft worden mensen met een blanke huidskleur al héél lang gediscrimineerd.

24-03-2019 10:47:04 Sjaak

@allone : Kinderen tekenen ook altijd harken in plaats van handen. Net of dat op de peuterschool wordt afgesproken.

24-03-2019 11:07:16 Beereekhoorn

liefste tekende ik alles met geel maar ja dat is mijn lievelingskleur



24-03-2019 12:16:41 stora

of... je hebt te veel chinees gegeten dan ga je in gele tinten denken. @Beereekhoormof... je hebt te veel chinees gegeten dan ga je in gele tinten denken.

24-03-2019 12:50:45 botte bijl

vroeger viel mij op dat er tussen de tubetjes plakkaatverf een kleur roze was waarop in het Nederlands 'huidskleur' stond en in alle andere talen het woord voor 'anjer'. als wij die tint ook anjer noemen, dan is het probleem opgelost

