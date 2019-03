China kloont de ‘Sherlock Holmes’ onder de politiehonden

Wetenschappers in China hebben voor het eerst een politiehond gekloond. Ze namen het DNA van Huahuangma, een zevenjarige reu die bekendstaat als de ‘Sherlock Holmes’ onder de politiehonden. China wil honden klonen om de trainingstijden en -kosten te verkorten.



De politiehond Huahuangma won al meerdere prijzen en lostte al verschillende zaken op. Daarom namen wetenschappers uit de Yunnan-provincie in China haar DNA om een puppy te klonen. De opleiding van politiehonden is zeer duur en de kans dat een hond geschikt is, is onzeker. Daarom zijn gekloonde honden een interessant alternatief.



De puppy heet Kunxun en stelt het goed. De wolfshond is de eerste gekloonde politiehond in China en heeft zich goed aangepast aan haar omgeving. Dat zegt analist Wan Jiusheng aan het magazine Science and Technology Daily. “Ze is vriendelijk tegen mensen, sociaal en alert.” De gekloonde hond is ondertussen drie maanden oud en is niet bang van het donker of onbekende plaatsen. Daarnaast is haar geurzintuig al sterk ontwikkeld. Ze zal verder opgeleid worden in de hondenschool van de politie.



Om de gekloonde hond te ontwikkelen, werd het genetisch materiaal van Huahuangma naar een laboratorium in Peking gestuurd. Met behulp van een ei’tje van een andere hond maakten wetenschappers een embryo. Daarna werd de embryo in een draagmoeder geplant. “De draagmoeder was een zachtaardige beagle,” vertelde projecttechnicus Liu Xiaojuan aan Science and Technology Daily.” Om problemen te voorkomen en de overlevingskans te vergroten, voerden we een keizersnede uit.”

