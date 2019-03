104-jarige oma gearresteerd, en dat was haar grootste wens

Een Britse vrouw van 104 jaar zag haar wens om gearresteerd te worden in vervulling gaan. Ze wilde dolgraag eens ervaren hoe het was om in de boeien geslagen te worden omdat “ze nog nooit aan de verkeerde kant van de wet had gestaan”.Anne Brokenbrow lijdt aan dementie en vertoeft al jarenlang in een bejaardentehuis in Stokeleigh (Bristol). De 104-jarige oma had wel een heel opvallende ervaring op haar bucketlist staan. Ze wilde absoluut eens opgepakt worden door de politie omdat ze dat nog nooit had meegemaakt. “Het is mijn wens om gearresteerd te worden. Ik heb nog nooit aan de verkeerde kant van de wet gestaan”, schreef ze op haar bucketlist.Woensdag klopte de politie van Bristol aan bij haar kamer in het verzorgingstehuis. De politie sloeg haar in de boeien omdat Brokenbrow “al 104 jaar een modelburger” was geweest. Met een lach op het gezicht werd de vrouw naar de politieauto gevoerd en mocht ze even meerijden.Ze was helemaal in de wolken. “Het was een geweldige dag. Ik zal voortaan veel voorzichtiger zijn in wat ik zeg en doe”, lachte ze achteraf.