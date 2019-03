Gezin boos na aankoop huis: We kijken uit op een homo-ontmoetingsplek

Hopeloos worden ze ervan. De homo-ontmoetingsplek naast het huis van Kim Duin drijft haar gezin tot waanzin. "Mijn kinderen krijgen dingen te zien die ze helemaal niet horen zien."



Toen Kim Duin en haar man Alex Duin in september vorig jaar de gelukkige nieuwe eigenaren werden van een vrijstaand huis in Medemblik, wisten ze nog van niets. "Ik dacht een droomhuis te hebben gekocht", vertelt Kim. "Maar nu blijkt dat we uitkijken op een homo-ontmoetingsplek, vanuit de kinderkamer."



"Begin februari zag ik ineens twee mannen in de bosjes staan die bepaalde dingen bij elkaar deden", vertelt Kim. "Ik was in shock, maar dacht dat het misschien iets eenmaligs was." Toen ze een dag later ineens zes mannen zag die seksuele handelingen bij elkaar verrichtten, wist ze dat het geen toeval meer kon zijn. "Ik kwam erachter dat het elke dag gebeurt. 's Ochtends, 's middags, 's avonds, het gaat maar door."



De homo-ontmoetingsplaats bevindt zich naast een parkeerplaats langs de A7. Alleen een weiland en een dun bosje bomen scheiden het huis van de plek. Kims drie kinderen van 6, 9 en 12 zijn regelmatig getuige van de kortstondige ontmoetingen. "Vaak zijn ze boven aan het spelen en dan zien ze het. Die van negen let er ook heel erg op. Dan zegt ze: 'Mama, ze zijn er weer!' Ze raakt er heel erg door van slag."



Ook de tuin is geen veilig speelterrein. "Ik kan ze niet eens in de tuin laten spelen omdat ik een lage heg heb. Ik word er zo verdrietig van", gaat Kim verder. "Mijn kinderen stellen vragen over dingen die ze helemaal niet horen te weten."



De makelaar heeft de familie Duin nooit iets verteld over de homo-ontmoetingsplek. "En ja, ik heb als koper onderzoeksplicht, maar ik sta er niet bij stil dat er mogelijk een ontmoetingsplek voor homo's rondom mijn huis is. Daar denk ik niet eens aan." Volgens haar wisten de oud-bewoners wel van de plek af. Het zou al 32 jaar aan de gang zijn, hoorde ze achteraf.



Kim zit met haar handen in het haar. Ze belt regelmatig de politie maar wanneer die er is, zijn de mannen alweer de hort op. "Het is natuurlijk geen spoed, dat is begrijpelijk, maar voor ons begint het nu echt heel hoog op te lopen."

Reacties

nep camera's duidelijk zichtbaar om je huis plaatsen.



Paar bordjes ophangen over videobewaking. Zou dat helpen?

dan stopt het vast en anders vuurwerk neergooien zou misschien ook helpen zoiets want politie bellen heeft geen zin blijkt nu Gewoon echt filmen en op you tube zetten duidelijk herkenbaar ookdan stopt het vast en anders vuurwerk neergooien zou misschien ook helpenzoiets want politie bellen heeft geen zin blijkt nu

Bordje plaatsen met "hier wonen kinderen", misschien al voldoende

Een livestream naar een website, net zoals je bijvoorbeeld een nest slechtvalken kunt volgen of het opeten van een kadaver door aaseters.

Zeg je, wij zijn van het programma hier thuis en we zenden rechtstreeks uit. Wat is u hobby? @Beereekhoorn , ik zie je daar al lopen met je camera.Zeg je, wij zijn van het programma hier thuis en we zenden rechtstreeks uit. Wat is u hobby?

@stora : dat lijkt mij niets



: zijn idee is zelfs nog beter



Onderzoekplicht nooit van gehoort .

Maar als je het hebt dan moet je het goed doen ook dat deed je niet dus eigen schuld .

