Geen broodje aap: broodje ijs te koop in Utrecht

"Twee bolletjes, op een broodje." Kijk niet gek op als je dat deze zomer hoort in een Utrechtse ijssalon. IJsmaker Roberto Coletti introduceert een Italiaans broodje naast de hoorntjes en bakjes waarin hij zijn ijs schept. Hij haalt daarmee een Siciliaanse specialiteit naar Nederland.Een zoet bolletje met een of meer bolletjes Italiaans ijs, meer is een 'brioche con gelato' niet. Vooral op Siciliƫ is het populair. De Utrechtse ijsmaker Roberto Coletti haalt het nu naar Nederland.