Duitse school verbiedt dragen van joggingbroek: 'Voor op de bank'

In een comfortabele joggingbroek naar school? Op een middelbare school in het Duitse Rottenburg mag het niet meer. Studenten moeten het kledingstuk op schooldagen voortaan in de kast laten liggen.



In samenwerking met de ouders van de kinderen stelde de Kreuzerfeld-Realschule een kledingvoorschrift op. Daarin staat dat schoolkleding moet afwijken van vrijetijdskleding. De joggingbroeken die veel kinderen dragen, vallen volgens de schoolleiding in de laatste categorie. Sinds zes weken zijn ze verboden.



Hartmut Schänzlin, de directeur van de school, wil dat de kinderen eraan wennen om zich bij formele gelegenheden als diploma-uitreikingen op een nette manier te kleden, zegt hij in de Duitse krant Schwäbisches TagblatVolgens. "We willen onze studenten daar bewust van maken."



Een klein probleem, zo bleek na de invoering van de nieuwe regels: sommige kinderen hadden geen ander soort broek om te dragen. "Er zijn tegenwoordig modieuze joggingbroeken", gaf Schänzlin toe, "maar toch is het meer iets voor op de bank op een regenachtige zondag." Volgens de directeur zijn ouders te spreken over het nieuwe beleid.

Reacties

