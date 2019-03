Gasten stiekem gefilmd in hotelkamer en live op internet getoond

Het zal je maar gebeuren: gefilmd worden in een hotelkamer zonder dat je weet dat er camera's hangen, en dan kom je nog live op internet ook.



In Zuid-Korea zijn twee mannen opgepakt die op 30 plaatsen in het land illegaal hotelgasten filmden en dat rechtstreeks via internet uitzonden. Volgens de politie kwamen daardoor beelden van ongeveer 1600 hotelgasten op internet. De twee verdienden daar omgerekend een kleine 6000 euro mee.



De twee deden zich voor als monteurs en plaatsten cameraatjes op allerlei plaatsen in de hotelkamers, zoals in televisies en haardrogers. Via een website werden de beelden van de argeloze gasten de afgelopen drie maanden verspreid.



Zuid-Korea is in de ban van een schandaal rond een zanger en tv-persoonlijkheid die stiekem filmpjes maakte van zijn seksavonturen en die vervolgens deelde.

S 'Ik dacht dat er video op de kamer zou zijn, maar ik heb niets gezien!'

'Maar wij wel...'



- Finkers

