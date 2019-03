Onrust in stembureau in Staphorst na foutje van politieagent

Een brandgeur zorgde voor lichte paniek in het gemeentehuis van Staphorst woensdagmiddag, schrijft Weblog Staphorst. Ambtenaren stonden op het punt het pand, waar druk gestemd werd, te ontruimen. Het duurde niet lang voor het halve gebouw naar verbrande kaas rook.



De brandgeur kwam uit het deel van het pand waar de politie zit. Uit een tosti-ijzer, om precies te zijn.



Eén van de agenten was een tosti aan het maken en vertrok vervolgens. Sterker nog; het hele politiebureau bleek leeg. Het broodje in het apparaat smeulde ondertussen lekker door, zo staat in het weblog.



Nadat de brandweer de ruimte had geventileerd, kon iedereen weer verder met stemmen.

Reacties

22-03-2019 17:01:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.311

OTindex: 68.708

zo zorgt de politie er voor dat de brandweer werk heeft?!

die tosti zal wel lekker knapperig zijn geweest....

22-03-2019 18:43:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.026

OTindex: 68.875

Heeft de politie het weer véél te bruin gebakken?

