Kourtney Kardashian heeft tepel op haar rechterhand

Er lijkt flink gesleuteld aan een foto die Kourtney Kardashian op Instagram heeft geplaatst. De 39-jarige Amerikaanse realityster postte gisteren een kiekje waarop te zien is dat ze in schuimbad ligt en daaraan klopt het een en ander niet volgens haar volgers.Zo heeft de Kardashian-telg een bijzonder lang linkerbeen, een uitgerekte nek en lijkt ze een tepel op haar rechterhand te hebben. De tekst bij Kourtney’s foto luidt: ,,Houd net zoveel van jezelf als dat je van hen houdt.” Dit zorgt voor veel hoongelach in de commentaren van haar ruim 75 miljoen volgers.