Verlamd geitje loopt rechtopstaand door het leven

Een vastberaden geit, geboren met twee verlamde voorbenen, heeft zichzelf geleerd om op haar achterste benen te lopen. De video, gemaakt door eigenaar Lokesh Mishra, toont de schattige witte geit die balanceert op haar pootjes.Mishra, een kleine boer en veehouder uit het Ramdiri-gebied in de Noord-Indiase deelstaat Bihar heeft een opmerkelijke geit. Een paar dagen na de geboorte kon het niet lopen omdat haar voorbenen bij de geboorte verlamd waren. “We hadden haar opgegeven, maar ze liet haar wilskracht zien en begon zichzelf in evenwicht te brengen op de achterbenen. Na een paar dagen begon het kalf opeens alleen maar op haar achterste pootjes rond te rennen”, zei Mishra. In de video zie je hoe het diertje vrolijk door de velden huppelt.Het nieuws verspreidde zich al snel over de regio. Mensen stroomden binnen om een ​​glimp op te vangen van de ‘wondergeit die als een mens loopt’. Dorpsbewoners zijn dol op de ‘wondergeit’. Veel mensen maken foto’s van het beestje en nemen vrienden en familie mee om naar de geit te kijken. Lokale dierenartsen denken dat de moedergeit tijdens de zwangerschap gewond is geraakt in de buik, tijdens een gevecht met andere geiten. Daardoor raakte het kalf verlamd.