Zwangere vrouw jat voor 900 euro uit Primark en duwt beveiliger van de trap

Een zwangere dievegge heeft voor maar liefst 900 euro aan spullen uit de Primark proberen te stelen. Bij haar aanhouding duwde de vrouw de beveiliger van de trap waarbij hij licht gewond raakte.Soms zijn zelfs politieagenten verbaasd, zoals in dit geval. Op Facebook doet de politie Zoetermeer vol verbazing uit de doeken hoe een zes maanden zwangere vrouw make-up, horloges, schoenen en (kinder)kleding ter waarde van zo'n 900 euro, uit de Primark probeerde te stelen."Het is jammer dat we u de bewegende beelden niet mogen laten zien", schrijft de politie."Maar de getoonde foto's vertellen u in ieder geval dat er iemand driftig en met volle overgave heeft geprobeerd de jaaromzet van de Primark te verkleinen."De vrouw moest drie keer heen en weer naar haar auto lopen om alle spullen in haar auto te krijgen. Bij de derde poging viel ze op bij een beveiliger die haar probeerde aan te houden. Deze poging was niet meteen succesvol: de vrouw duwde beveiliger van de trap waarbij hij lichte verwondingen op liep.Toen de vrouw eenmaal wel succesvol werd aangehouden, spoorden de agenten haar auto op en troffen daar de rest van haar megabuit aan.