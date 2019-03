Hond waarschuwt bewoners voor brand in garage Gieten

Aan de Liesterkralen in Gieten brak in de nacht van zondag op maandag rond 03.45 uur brand uit in een garage naast een woning. De bewoners waren wakker geworden van hun hond die rare geluiden maakte.



Hierop ging de bewoonster poolshoogte nemen en merkte op dat en veel rook ontwikkeling was in de aangrenzende garage. Brandweer Gieten werd opgeroepen alsmede brandweer Borger met de tankauto en brandweer Gasselternijveen.



Het vuur was redelijk snel onder controle, maar voor alle zekerheid werd er toch een gat in de muur geslagen op er zeker van te zijn dat zich geen vuur in de spouwmuur zou bevinden.



De bewoners, een man en vrouw, zijn op rook inademing verschijnselen gecontroleerd in de ambulance. De huisdieren twee honden en een kat werden uit de woning gehaald door de brandweer. Een van de honden kreeg zuurstof toegediend van de brandweer omdat deze ook rook had ingeademd maar deze was even later weer op de been.



Een kat werd meegenomen door de inmiddels gearriveerde dierenambulance en zou worden over gedragen aan de dierenarts. De tweede kat die was nergens te bekennen die zou volgens de bewoonster naar boven zijn gevlucht.



Stichting Salvage kwam na oproep van de brandweer en helpen gedupeerden met aandacht, actie en advies. Zij doen dit namens alle brandverzekeraars in Nederland. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk. De schade aan de garagebox in aanzienlijk.

