Vrouw bevalt in tien minuutjes van een zesling

In een ziekenhuis in Houston, Texas beviel een moeder van maar liefst zes baby’s. Als dat nog niet opvallend genoeg is, heeft de bevalling slechts negen minuten geduurd. De mama, twee meisjes en vier jongens stellen het goed.Thelma Chiakra had geen zin in een lange bevalling. Normaal duurt een gemiddelde verlossing zo’n zeven uur, maar de Amerikaanse moeder uit Houston deed het in een kleine tien minuten. Tussen 4u50 en 4u59 was de teerling al geworpen. En die viel op zes. De twee meisjes hebben de namen Zina en Zuriel gekregen, maar de namen van de twee jongenstweelingen zijn nog onbekend.Het ziekenhuis laat weten dat alles goed is met de moeder en de kinderen, die nu verzorgd worden op de afdeling neonatologie. De kinderen wogen amper tussen de 780 gram en 1,5 kilogram. Het is zeer uitzonderlijk, want de kans op een zesling wordt maar liefst geschat op 1 op 4,7 miljard. Toch is de opmerkelijke snelle bevalling geen record. Dat staat op naam van Nadya Suleman. Zij beviel op 33-jarige leeftijd van een achtling in vijf minuten. Dat gebeurde wel met een geplande keizersnede.