Vuilnisman dumpt berg afval op straat om brand te voorkomen

DEN HAAG - De Mauritskade in Den Haag had verdacht veel weg van een vuilnisbelt dinsdagmiddag. De bestuurder van een vuilniswagen liet zijn lading afval op straat vallen, toen het voertuig in de fik dreigde te vliegen. Het leidde tot een verkeerschaos in het centrum.Een in het huisvuil terechtgekomen lithiumbatterij was in brand gevlogen, verklaart een woordvoerder van de brandweer. Daarop zette de chauffeur zijn vuilniswagen aan de kant en belde hij de brandweer. Die adviseerde hem het afval ter plaatse te lozen, om te voorkomen dat het voertuig vlam zou vatten.Uit voorzorg is het brandje op straat snel geblust. Vervolgens werd het afval weer weggehaald. Volgens de brandweerwoordvoerder zijn opsporingsambtenaren druk doende geweest om te onderzoeken waar de bewuste lithiumbatterij vandaan komt.